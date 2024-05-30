Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından eşi Ayşe Ateş suikastta 17 kişiyi işaret etmişti

Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.05.2024 - 04:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar’da öldürülmesine ilişkin yargılama süreci başlamasına karşın, iddianamedeki eksiklikler tartışılmaya devam ediyor. Dava kapsamında eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığının ortaya çıkmasının ardından ise tartışmalar arttı.

‘DÜŞMAN UZAKTA DEĞİL’

Bu kapsamda Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin yaşamını yitirmesine ilişkin “kurumsal bir saldırıdan söz edildiğini” ileri sürmüş ve “Soruşturma yürütülen 17 kişiye bakınca iddia edilen kurumsal saldırı içeriden yapılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek. En başta Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu... Kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok” açıklamasını yapmıştı. Ayşe Ateş, soruşturması yapılan 17 kişiye ilişkin ek iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini de ifade etmişti. O iddianamenin savcılık tarafından hazırlandığı iddia edildi. İddianamenin davanın ilk duruşma günü olan 1 Temmuz’dan önce 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verileceği de gelen bilgiler arasında.