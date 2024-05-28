Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi olan MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz’un danışmanlık görevine son verdi. Kılavuz, Sinan Ateş cinayeti için, “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim” ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.05.2024 - 19:15
Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetini haberleştiren kurum ve kuruluşları hedef aldı. Bahçeli konuşmasında Sinan Ateş’in adını dahi geçirmedi. MHP'den Kılavuz’a ilişkin hamle geldi. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Meclis’teki Grup Danışmanlığını yapan MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un görevine son verildi.

Kılavuz yakın zamanda HalkTV’den Seyhan Avşar’a eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. 


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