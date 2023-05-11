Sinan Oğan 'adaylık' tartışmalarına noktayı koydu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 22:58

Güncelleme: 11.05.2023 - 23:18

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından gözler ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrildi.

Oğan, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya konuk oldu, merak edilen soruları yanıtladı.

Oğan'ın açıklamaları şöyle:

Sayın İnce'nin son yaşadıklarına üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Maalesef birtakım sahte girişimlerle sayın İnce'ye birtakım itibar suikasti yapıldı. Sayın İnce'nin sağlık sorunu yaşamasına sebep oldu. Sayın İnce'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Türk siyasetinde artık bu metotların atılması gerektiğini ifade etmek isterim. Medya sayın İnce'yi çok hızlı bir şekilde tüketiyor demiştim sizin programınızda. Şunu demiştim; kamuoyu diğer üç adayı zaten biliyor. Kamuoyu bizi bilmiyor, en büyük eksiğimiz o. Kamuoyu bizi tanıdıkça sevecek. Sayın İnce ile ben yaklaşık 6 ay önce görüşme yapmıştım. Kendisine bir ittifak kuralım bu ittifakın içinde Memleket Partisi olsun demiştim. Zafer Partisi, Memleket Partisi'nin bu işin içinde olması yönünde çalışma yürütüyorduk. O zaman sayın İnce 'Kabul, ancak bana şunu ispat ederseniz olurum; benden 1 oy fazla alacağını ispat ederseniz' demişti. Ben kendisine şu cevabı vermiştim. Sayın İnce'nin daha çok CHP tabanına dönük siyaseti oluğunu, CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu'na yöneleceğini söylemiştim. Süreç içerisine bizim oylarımız arttı. HDP'nin Türk siyasetinde kilit olma rolünü ortadan kaldıracağız demiştik. Bugün itibariyle çoktan ortadan kaldırdık.

"NE KANDİL DAĞI NE DE DOMUZ BAĞI DEDİK"

HDP'nin genel planı Türk siyasetinde kilit rol oynayacaktı. Biz Türk milliyetçilerini Türk siyasetini ana eksenine oturtarak bu oyunu bozduk. Daha sonra HÜDA PAR çıktı. Bu defa bu nasıl sistem ki, bir tarafa HDP'yi öte tarafa HÜDA PAR'ı eklemledi? Ne Kandil Dağı ne domuz bağı dedik. Kandil'den destek anlayışa da domuz bağı geçmişi olana da karşıyız. Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, vatanseverlerin, köhne siyasetten yorulanların 20 senedir kısır tartışmalar var, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da sayın Erdoğan'ın da Türk siyasetinde köhneyi temsil ettiğini Türk kamuoyuna anlatma fırsatı bulduk. Daha devlet adamı tavrıyla siyaset yapılmasına özellikle gençlerin özlem duyduğunu gördük.

"ANA GÖVDENİN BİZE GELECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Sayın İnce'ye oy verecek olan sayın İnce'nin tarafında olan insanların bugün şöyle bir kampanya gördüm; bir oy Memlekete bir oy Sinan Oğan'a. Sayın İnce'nin genç, protest bir kitlesinin olduğunu gördüm. Seçmen tabanının bizim Atatürkçü, milliyetçi aday profiline rahatlıkla oy verebileceğini, ana gövdenin bize geleceğini söyleyebilirim.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SAYIN BAHÇELİ YANLIŞ HESAP YAPMASIN"

Ben birilerinin yedek adayı değilim. İddialı bir adayım. Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin oyunu alan bir aday. Türkiye'de sosyal demokratların oyları yüzde 30 olur. Sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar 'Ben Türk milliyetçisiyim' desin, hatta Başbuğ Alparslan Türkeş'in her yere yazdığı 'Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin' sloganını yazsın. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçileri üzerinden hesap yapmasın. Sayın Bahçeli istediği kadar söylesin. MHP içindeki Türk milliyetçiliğinin oyunun Sayın Erdoğan'a gitmeyeceğini söyleyebilirim. Türk milliyetçilerinin oyu 30'dan başlar. Kendi sosyal tabanımı, oy tabanımı neden bırakıp birinin teklifine kanıp gideyim ki? Sinan Oğan ne zaman pazarlık içinde oldu ki? Sinan Oğan bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayıdır, ceviz kabuğundan çıkmadı ki?

"BIRAKIN ÇEKİLMEYİ İKİNCİ TUR İDDİAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Birçok şeyi kendim yapıyorum. Arkadaşlarımızla kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Sayın Erdoğan ve sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin. Böyle bir şey asla yok. Sabah Adana'daydım. Bir muzlu süt içmeye gittik. Kafeye gittiğimizde baktık ki miting olmuş orası. Dün Osmaniye'de muazzam ilgi vardı. 1 saat uçakta geçirdik. Birisi bir tweet atmış 'Sinan Oğan çekiliyor' Allah'tan korkun. İsmail Bey'e yazdım, 'çok ayıp ediyorsun' dedim. İsmail Bey beni her zaman arayabilen gazeteciler. İnsanlar atıyorlar. Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Son iki üç gün içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağa haline getirmiştir. Ben de diyorum ki biz büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde.

CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK İDDİASI

Bu arkadaşımız bizim yanımızdan ayrıldığında 2022'nin 30 Eylül'ü idi. Son 7 aydır hiç görmedim. Bu arkadaşımız bir şekilde kırılmış. Genç arkadaşımızdır olabilir. Çok ciddiye almamıştım. Nedense ciddiye alındı. İkinci turda Cumhur veya Millet İttifakı'na geçmemi konuşursam insanlar bana niye oy versin? Hiçbirine geçmeyeceğim. Ben iddialı bir adayım. Sayın Erdoğan, sayın Kılıçdaroğlu yorulmuş. Birisinin yanına HDP birisinin yanına HÜDA PAR eklemlenmiş. Çok sayıda vatandaşımız ne HDP ne HÜDA PAR'ın yanında durmayacak, ATA İttifakı'nda duracak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 75 yaşındadır. Cumhurbaşkanlığının süresi 5 sene. Bugün olsa 5. senenin sonu sayın Kılıçdaroğlu 80 yaşında olacak. Vatandaşlarımız şöyle düşünsün, bir şirketleri olsa ve bir ilan verseler. 75 yaşında birisi müracaat olsa alırlar mı? Bütün imkanları ona tahsis ederler mi? Kimse demez. İstisnasız tüm vatandaşlarımız 'Sayın Oğan siz tam bu ülkeyi yönetecek insansınız' diyor. E o zaman oy vereceksiniz. 'Ama ya şöyle olursa, ya böyle olursa' diyenlerin tamamını toplasanız 1. turu kazanırsınız. Ben bütün adayların ikinci tercihiyim biliyor musunuz? Allah bütün adaylara sağlık ve sıhhat versin. Yarın sayın Kılıçdaroğlu 'canım sıkıldı çekildim' dese veya sayın Erdoğan 'canım sıkıldı' dese, sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Erdoğan'ın ikinci tercihi Sinan Oğan'dır.