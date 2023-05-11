Son Dakika: Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Ümit Özdağ'dan flaş açıklama

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:50

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:11

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından gözler ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a çevrildi.

Oğan'ın da adaylıktan çekileceği ileri sürüldü.

"ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLSİN?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Özdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan adaylıktan niye çekilsin. Muharrem İnce çekildi. FETÖ, Muharrem İnce ile ilgili bir psikolojik savaş yaptı, kaset kumpası kurdu ve çekildi. Bunun Sinan Oğan ile ne ilgisi var. Olmayan miting nasıl iptal edilsin. Yarın miting yoktu, ziyaret vardı. Bizim program dinamik gelişiyor. Ben de önümüzdeki gün Ankara'dayım birlikte programımızı yapacağız. Kendisi de bu akşam programda olacak. Bu tür şeylerin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. "