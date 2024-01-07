Sinan Oğan Türkiye İttifakı kongresinde ortaya çıktı, 'kemer sıkmaya' çağırdı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:09

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:42

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday olduktan sonra ikinci turda 'Plana sadık kal' söylemiyle Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Balıkesir İl Başkanlığı'nın il kongresine katıldı.

Konuşmasında erken seçim olmaması halinde 2028 yılında yapılacak genel seçimler için yerelde hazırlanmanın önemine vurgu yapan Oğan, “Önümüzdeki genel seçimler için yerelden başlayarak şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz seçimlerde Ata İttifakı’nın ne denli büyük rol oynadığına hepimiz şahit olduk. Daha yeni partiler olmamıza rağmen bu denli büyük bir rol oynamamız gelecek seçimlere daha iyi hazırlanmamız gerektiği gösteriyor bizlere” dedi.

Ekonomik sorunlara dikkat çeken Oğan, bu alanda adımların yılın sonlarına doğru iyileşme olarak yansıyacağını öne sürdü. Oğan, “Ülkemiz bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik mücadelesini sürdürmektedir. Sorunlarımız yok mu? Var. Şu an ekonomide uygulanan doğru politikalara bizlerin de destek vermemiz gerekiyor. Eskilerin tabiriyle kemer sıkmak gerekiyor. Biraz sıkıntı yaşayacağız ancak bugün uygulanan ekonomi politikasının neticesini yıl sonuna doğru alacağımıza inanıyorum” dedi.

"BÜYÜK FAALİYET VAR AMA REKLAMINI YAPMIYORSUNUZ"

Kaçak sığınmacıların geri gönderildiğini ileri süren Oğan, "bunun vatandaşa duyurulma noktasında zayıf kalındığından" yakındı. Sinan Oğan konuşmalarını şu ifadelerle noktaladı:

“İçişleri Bakanlığı ile yaptığım görüşmelerde göçmen kaçakçılarıyla mücadele rakamları gayet tatmin edicidir. Eskiden sınırlarımız kevgire dönmüşken, artık çok sınırlı sayıda kaçağın ülkemize girdiğini ifade edebilirim. Bununla beraber çok ciddi şekilde geri gönderme merkezlerine yakalanan kaçakların gönderildiğini ve ardında ülkelerine gönderildiğini rakamlarla bildiğim için çok gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Bir eksik var, bunu ilgili isimlere de ilettim, bu kadar büyük bir faaliyet içindesiniz çok sayıda göçmeni geri gönderiyorsunuz ama bunun reklamını yapmıyorsunuz. Vatandaşlarımız bazen bana soruyor, ne oldu göçmenler geri gönderilecekti diye ben de gönderildiğini söylüyorum. Onlar da neden biz bilmiyoruz diye soruyor. İşte burada bu işin sadece yapılması yetmiyor, bu işin yapıldığının da duyurulmasında da ihtiyaç var.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimde Sinan Oğan'ın kendisini desteklemesiyle ilgili, "Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışıyor" demişti.