Sinan Oğan Londra’da ortaya çıktı
2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Noel tatili için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da görüldü.
Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını “Plana sadık kal” sloganı ile başlatıp AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekle sonlandıran Sinan Oğan Londra’da görüldü.
Oğan, Londra’nın ünlü Türk lokantası Sofra’da yemek yerken ünlü şef Hüseyin Özer ile fotoğraf çektirdi.
Özer, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Restoranımda sizi ağırlamak gerçekten bir zevkti. İyiliğiniz ve varlığınız gerçekten özel kıldı. Harika bir misafir olduğunuz için teşekkür ederim!” dedi.
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