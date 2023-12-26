Sinan Oğan Londra’da ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:41

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:42

Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını “Plana sadık kal” sloganı ile başlatıp AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destekle sonlandıran Sinan Oğan Londra’da görüldü.

Oğan, Londra’nın ünlü Türk lokantası Sofra’da yemek yerken ünlü şef Hüseyin Özer ile fotoğraf çektirdi.

Özer, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Restoranımda sizi ağırlamak gerçekten bir zevkti. İyiliğiniz ve varlığınız gerçekten özel kıldı. Harika bir misafir olduğunuz için teşekkür ederim!” dedi.