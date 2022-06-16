Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 15 partinin yanı sıra akademisyenlerin, aydınların yer alacağı bir ittifak kurulacağını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 23:17
Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek
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Ekonomik krizin giderek derinleşmesi seçim tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Son günlerde ise siyasetin gündeminde yeni ittifak olasılıkları yer alıyor. Son olarak Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, yeni bir ittifak kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Oğan, katıldığı programda gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Şu an hiçbir parti içerisinde politika yapmadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.

15 PARTİ BİRLEŞECEK

15 partinin yanı sıra akademisyenlerin yer alacağı bir ittifak kurulacağını söyleyen Oğan, amaçlarının "seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek" olduğunu ifade etti.

Oğan, seçimlerde yüzde 15 gibi bir oran hedeflediklerini söyledi. Oğan, "Özellikle bir takım çevrelerin HDP'yi kilit bir partiymiş gibi göstermek istediğini ve bu algıyla mücadele edeceklerini" söyledi.


Sinan oğan Lale Ozan Arslan MHP
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