Sinan Oğan'dan adaylık açıklaması
MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getirdi.
Iğdır MHP eski milletvekili ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, TV100'de yayınlanan 'Şimdi Konuşalım' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarıyla ilgili konuşan Oğan, "Türk milliyetçilerinin oyları çantada keklik değil kimse kusura bakmasın" dedi.
SİNAN OĞAN: CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM
Türk milliyetçilerinin ortak bir aday çıkarmadığı takdirde elini taşın altına koyacağını belirten Oğan, "Evet adayım. Türk milliyetçileri birinci turda ne 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldım' diyene oy verir ne de 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyene oy verir. Türk milliyetçilerinin oyları çantada keklik değil; kimse kusura bakmasın. Türk milliyetçilerinin ortak bir adayı olmadığı takdirde ben adayım" dedi.
"YÜZDE 20-25'LİK BİR KİTLE VAR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili konuşan Oğan, şu ifadeleri kullandı:
"Öyle gözüküyor ki sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak ve ben Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. İkinci tur kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Türkiye'nin kaderi HDP'nin eline bırakılamaz. Birinci turda kendi partisine oy verip, muhalefetin ortak adayına oy vermeyecekler var. Yaklaşık yüzde 20-25'lik bu kitleyi adaysız bırakmayacağız. İkinci turda da bu bu kitlenin de belirleyici olacağını ilk günden Türk milletine söz verdik. Biz sözümüzün gereğini yerine getireceğiz"
“KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA...”
Oğan, daha önce yaptığı açıklamada da "Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusuna "Aday olurum. Bizim bir iddiamız var. Üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday çıkmadığı takdirde biz aday olacağız dedik. Sayın Kılıçdaroğlu da üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday değil" diyerek cevap vermişti.
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