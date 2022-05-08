Van Valiliği’nden Sinan Oğan’ın paylaştığı video hakkında açıklama
Van Valiliği Sinan Oğan'ın göçmenlere ait olduğu iddiasıyla paylaştığı video hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya ait. Aksini iddia edenlere sınır hattını gezdirebiliriz" denildi.
Van Valiliği, eski MHP milletvekili Sinan Oğan'ın, Twitter hesabından paylaştığı ve Türkiye sınırını geçen göçmenlere ait olduğunu iddia ettiği video hakkında yazılı açıklama yaptı.
Videonun eski ve başka bir coğrafyaya ait olduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca görüntüler yeni olmayıp 24.06.2021 tarihinde tiktok sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Videonun Türkiye sınırında çekilmediği belirilen açıklamada, "Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup; değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir" denildi.
"SINIR HATTINI GEZDİREBİLİRİZ"
Valilik açıklaması şöyle devam etti:
- Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabi gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise. Daha önce de ifade ettik yineliyoruz; Provokasyon amacı güdülerek, Ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir.
Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Videodaki Afganistan ve Pakistanlı “Muhacirler” sınırı geçip “aya” giderken görüntülendi. Van Valiliği ile İsmail Çataklı ve Süleyman Soylu’ya duyurulur. Koca koca plakatlar yapıp ekrana çıkmanıza, vallahi de billahi de burası Türkiye sınırı değil demenize gerek yok. Burası AY! pic.twitter.com/bG1KSLOivu— Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 7, 2022
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