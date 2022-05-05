Sinan Oğan’dan Ümit Özdağ’a destek

05 Mayıs 2022 Perşembe, 21:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu hayvandan aşağı bir adamdır" ve 'Soros çocuğu' sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sert yanıt verdi.

Özdağ yaptığı açıklamada, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullandı.

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu ve yardımcısı Çataklı'nın aynı programda kendilerini de hedef aldığını ifade etti.

SİNAN OĞAN: BEN DE GELİYORUM

Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na gideceğini hatırlatan Oğan, kendisinin de Özdağ ile birlike bakanlık önünde olacağını söyledi.

Oğan, Soylu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da etiketleyerek "Ümit Özdağ yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve bakan yardımcısı @ismailcatakli aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ @umitozdag

yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler! — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 5, 2022

Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, "Ey Süleyman Soylu bak biz Soros’un dünya genelindeki operasyonlarını deşifre eden kitap yazıp, tehditler aldığımızda, hatta bu sebeple işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızda sen başka mecralarda kendine ikbal arayordun. Dikkat et o sarfettiğim cümleler başka adrese gidebilir…" dedi.

Ey @suleymansoylu bak biz Soros’un dünya genelindeki operasyonlarını deşifre eden kitap yazıp, tehditler aldığımızda, hatta bu sebeple işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızda sen başka mecralarda kendine ikbal arayordun. Dikkat et o sarfettiğim cümleler başka adrese gidebilir… pic.twitter.com/nPJtPpnNsV — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 5, 2022

"İÇİŞLERİ BAKANININ AĞZINI TOPLA"

Oğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek "İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu’ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETO’ya methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.

Sn. @RTErdogan İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu’ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETO’ya methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç! pic.twitter.com/nDwj1Jn0mx — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 5, 2022

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılarla ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 'Soros' suçlamasında bulunurken, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'a da ağır ifadelerle yüklenmişti.