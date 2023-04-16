Sinan Oğan'dan Cumhurbaşkanı adaylarına hodri meydan: Gelsinler bilgilerimizi yarıştıralım

Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:04

Güncelleme: 16.04.2023 - 19:04

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ‘ATA Marmara Bölgesi Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na’ katıldı. Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Türkiye İttifakı Partisi Mehmet Sağlam, milletvekili adayları ile partililer katıldı. Aday tanıtım toplantısında genel başkanlar ve Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan konuşma yaptı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNE VURGU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ülkemiz 14 Mayıs'ta bir kader seçimine gidiyor. Bu seçimde Türk halkı cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim törenlerinde Anıtkabir'e Cumhurbaşkanı olarak kimin gideceğine karar verecek. 14 Mayıs seçimlerinde, Türk halkı 13 milyon sığınmacı ve kaçakların vatanlarına geri mi dönecek? Türkiye'de mi kalacak? Ona karar verecek. Eğer ATA İttifakına ve Sinan Oğan'a verirse 15 Mayıs'ta Şam'a Kabil’e ve diğer yerlere Ankara'dan, İstanbul'dan otobüsler kalkacak. Eğer vermezse tam tersine Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan Türkiye'ye yeni göçler başlayacak. Onun için Türk halkı 13 milyon sığınmacı ve kaçaklar vatanlarına dönsün diye Sinan Oğan'a ve ATA İttifakına oy verecek. Bu proje gerçekleştiği zaman, bu 13 milyon kişi vatanlarına döndüklerinde bu ülkede kira fiyatları düşecek, gayrimenkul fiyatları düşecek, gıda maddelerinin fiyatları düşecek, enflasyon düşecek. Suriyeliler için harcadığımız 11 milyar dolar her sene cebimizde kalacak. Bundan dolayı enflasyondaki düşüş hızlanacak. 2 milyona yakın Türk iş bulabilecek. Buradan oluşan vergi kayıplarından kurtulacağız” diye konuştu.

'GELSİNLER PROJELERİMİZİ KONUŞALIM'

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, “Cumhuriyetimizin yüzüncü senesinde bir seçim karşısındayız. Şimdiye kadar yok sayılanların seçimi olacak. Şimdiye kadar ötelenenlerin seçimi olacak. Şimdiye kadar kendi öz yurdunda garip olanların seçimi olacak. Biz sadece ve sadece milliyetçilik üzerine politika yapan bir parti, sadece ve sadece Suriyeliler gitsin diyen, başka hiçbir şey bilmeyen bir ittifak değiliz. Şu an bütün üç genel başkanla şu salonda veya onların istedikleri salonda ve televizyonda gelsinler, projelerimizi konuşalım. Hodri meydan, gelsinler bilgilerimizi yarıştıralım” şeklinde konuştu.

ENGELLİ YURTTAŞ İÇİN ATAMA VAADİ

İttifaklar arasında kadınlara değer veren tek ittifak olduklarını vurgulayan Sinan Oğan, “Özdağ'ın da ifade ettiği gibi en önemli sorunlarımızın başında 13 milyon sığınmacı geliyor. Bu sebeple de bizi seçerseniz bir numaralı kararnamem Suriyelilerin, Afganlıların, Iraklıların, Mozambiklilerin, Pakistanlıların, Nijeryalıların ve daha bilmem kimlerin geri gönderilmesi için olacak. Bakınız iki numaralı kararnamemiz Afet Bakanlığı'nın kurulması olacak. Bu ittifaklar ve cumhurbaşkanı adayları içerisinde kadınlara değer veren tek ittifak ve tek cumhurbaşkanı adayı biziz. Aramızda Sevda Özbek Hanımefendi var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan ettik kendisini. Bir kadın cumhurbaşkanı yardımcımız olacak. Cumhuriyet kadını bilgili, görgülü ve içinizden birisi. Dezavantajlı grupların yanında olacağız. Biz bir ortopedik engelli kardeşimizi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacağız. Engellilerimiz artık sahipsiz kalmayacaklar” diye konuştu.