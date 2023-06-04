Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından biri...

Yayınlanma: 04.06.2023 - 21:03

Güncelleme: 04.06.2023 - 21:06

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

'NORMALLEŞME ADIMLARINI GÖRECEĞİZ'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep, enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz..."

Sinan Oğan, yaptığı paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, görevi Nureddin Nebati'den devralması sonrası yaptığı konuşmanın yer aldığı videoyu da ekledi.

Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına… pic.twitter.com/JbjNfBlq5y — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) June 4, 2023

ŞİMŞEK, NEBATİ'DEN GÖREVİ DEVALMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Görevi devralan Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:

"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde görevi büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Başarılarda emeği olan Bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır.

"ENFLASYONUN TEK HANELERE DÜŞÜRÜLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA"

Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Fiyat istikrarı temel hedefimiz olacaktır. Enflasyonun orta vadede tek hanelere düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz."