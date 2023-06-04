Son Dakika: Nureddin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' mesajı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:48

Güncelleme: 04.06.2023 - 12:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadığı Mehmet Şimşek ,bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız.

Bizler için en önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur.

Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum. Şükürler olsun. Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır."

Görevi devralan Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:

"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde görevi büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Başarılarda emeği olan Bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır.

"ENFLASYONUN TEK HANELERE DÜŞÜRÜLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA"

Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Fiyat istikrarı temel hedefimiz olacaktır. Enflasyonun orta vadede tek hanelere düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz"