Sınavsız atanan okul müdürlerine ilçe milli eğitim müdürlüğü fırsatı

“Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikteki değişiklik; proje okullarında müdürlük yapmış ve 2019 yılından önce sınavsız olarak okul müdürlüğüne atanmış kişilerin ilçe milli eğitim müdürü olmasının önünü açıyor.

SİYASİ VE SENDİKAL YAKINLIK ENDİŞESİ

Konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, kendi döneminde 'sınav ile okul müdürü olunmasının' (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) önünü açtığını anımsattı.

Şu anki okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğunun 2019 öncesinde herhangi bir kritere bağlı olmadan atanan müdürlerden oluştuğunu söyleyen Bozdoğan, “Yapılan değişiklikle kriter olmadan okul müdürü olarak atananların ilçe milli eğitim müdürü olarak atanmasının önü açılmış durumda... Bu, Milli Eğitim Bakanlığındaki kadrolaşma, liyakati yok sayarak eğitimi yönetme isteğinin arttığını gösteriyor. Siyasi ve sendikal yakınlık üzerinden bazı okul müdürlerinin ilçe milli eğitim müdürü olması sağlanacak. Önümüzdeki dönemde bu değişikliğin kimler için yapıldığını göreceğiz" dedi.