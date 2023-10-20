Sınavsız yurt müdürü ataması yargıdan döndü

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde meydanlarda kamuda mülakatların kaldırılacağı sözünü verdiğini anımsattı.

(Alay Hamzaçebi)



Hamzaçebi, “Yapılan atamalardaki amaç; kamunun maddi ve manevi imkânlarını siyasi iktidarın keyfine göre kullanacak, çalışanı yandaş sendika üyesi yapmaya zorlayacak siyasi kadrolaşmadır. Yazılı sınava girmiş olsa başaramayacak olanlara kadrolar bol kepçeden dağıtılmıştır” dedi.