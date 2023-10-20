Sınavsız yurt müdürü ataması yargıdan döndü
Ankara 11. İdare Mahkemesi, Büro-İş Sendikası’nın açtığı davada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda sınavsız yapılan 199 müdür atamasını iptal etti. Kararda, sendikanın 199 kişinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine aykırı olarak yurt müdürlüğüne atandığı gerekçesiyle dava açtığı anımsatıldı.
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde meydanlarda kamuda mülakatların kaldırılacağı sözünü verdiğini anımsattı.
(Alay Hamzaçebi)
Hamzaçebi, “Yapılan atamalardaki amaç; kamunun maddi ve manevi imkânlarını siyasi iktidarın keyfine göre kullanacak, çalışanı yandaş sendika üyesi yapmaya zorlayacak siyasi kadrolaşmadır. Yazılı sınava girmiş olsa başaramayacak olanlara kadrolar bol kepçeden dağıtılmıştır” dedi.
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