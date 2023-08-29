Sınıf eğitimi ve iktisat kadrosu için ‘din’ şartı arandı: ‘Akademi dinselleştiriliyor’

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

Üniversitenin dün Resmi Gazete’de yayımlanan akademsiyen alım ilanlarındaki detaylar dikkat çekti. Üniversite’nin Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı için alınacak öğretim üyesi için “Doktorasını din eğitimi alanında yapmış olmak” şartı arandı. Yine aynı üniversitede iktisat bölümü için alınacak doçent için “İslam iktisadı alanında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, ilanlara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulındu.

‘VİTES ARTIRILDI’

Laik eğitim ile özerk ve bağımsız üniversitelerin önemine dikkat çeken Özbay, “Üniversiteler tepeden inme getirilen yönetimlerin, gerici kadrolaşmanın, faşizan baskıların eliyle her geçen gün daha niteliksiz ve uluslararası saygınlığı daha da az bir hale getiriliyor. Kindar ve dindar bir nesli yetiştirme konusunda vites artırılmış durumda ve artık akademideki her koltuk ilgili ilgisiz biçimde dinselleştiriliyor, tarikatları memnun edecek şekilde paylaştırılıyor” dedi.

