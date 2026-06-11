Sinop İl Başkanı'ndan butlancı vekile: 'Değer miydi vekilim?'

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanı Avukat Aykut Cem Yalçınkaya, Kılıçdaroğlu'na yakın CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a sosyal medyadan tepki göstererek paylaşım yaptı.

Yalçınkaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf Yerel seçimler öncesi Aday tanıtım Programımız sonrası Sinop Hamsilos'ta çekildi.

Solda Merkez İlçe Başkanımız Samet Bayrak, yanında Milletvekilimiz Barış Karadeniz, yanında Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın ve ben.

Fotoğrafı çeken İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç.

Sevda abla; hatırlıyorum 2 gün boyunca Gökhan abinin ne kadar iyi ne kadar dürüst bir insan olduğunu anlatmıştın bize.

Sevda abla bugün çok sevdiğini söylediğin Gökhan Günaydın tarihi bir haksızlığa uğruyor ve sen perdenin öbür tarafında sessizce izliyorsun.

"VEKİLİM DEĞER MİYDİ"

Söylesene Vekilim değer miydi?

Ben Örgütten geldim, Sokaktan geldim diyen siz, sokağa ve örgüte nasıl olur da bu kadar kayıtsız hale geldiniz?

Biz hala aynı yerdeyiz. Biz sokağın sesi olmaya, Partimizi her türlü sinsi operasyona karşı savunmaya çalışıyoruz.

Ya siz?"