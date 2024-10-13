Akit yazarı, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Hamas için terör örgütü diyen...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:13

Güncelleme: 13.10.2024 - 14:13

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Hitler haksız mıymış?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Saadet Partisi'ni eleştiren Karahasanoğlu, "Hamas için terör örgütü diyen adamdan ne bekliyoruz ki?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, “Onları beklersek, ömür biter, sıra bize gelmez” diye korkuyorum” dedi.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hitler’in geçmişte Almanlara yaptığını, bugün mevcut hükümetin halka yaptığını iddia etmiş..

Demiş ki:

‘Tehlike büyük, İsrail gelecek’ diye cebinize, kazandığınız paranıza el atmaya çalışıyorlar. Ev alandan, araba alandan, vergi verenden, sigortalı çalıştırandan, her türlü beyannameden, hepimizden 70 milyar vergi toplamak için böyle bir söyleme girişmişler.”

HAMAS için ‘terör örgütü’ diyen adamdan ne bekliyoruz ki..

‘HAMAS, uyuyan Yahudi çocuklarının üzerine bomba attı’ diyen adamdan ne bekliyoruz ki..

‘Önce Saadet Partililer konuşsun.. Sonra biz konuşalım’ diyeceğim de..

‘Önce, CHP’ye kefil olan Temel Karamollaoğlu konuşsun. Sonra biz konuşalım’ diyeceğim de..

‘Onları beklersek, ömür biter, sıra bize gelmez' diye korkuyorum.."