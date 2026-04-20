Sırada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mi var? AKP şikayet etti, yargı harekete geçti!

CHP'li belediyelere yönelik 2024 yılındaki 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yargı eliyle yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de hedefe alındı.
AKP'li Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın 10 Nisan 2026’da savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile geçen hafta ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.