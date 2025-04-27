Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor: 12 gündür yoğun bakımda

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor. Önder'in yakınlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor: 12 gündür yoğun bakımda
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:33

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Sırrı Süraya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temenilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor. 


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Dem Parti #kalp krizi

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