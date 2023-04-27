Şahan Gökbakar'dan Bekir Bozdağ'a sert tepki!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:51

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:04

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'da konuşma sırasında "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine tepki gösterdi.

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!"