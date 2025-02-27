Sırrı Süreyya Önder'den CNN Türk'e: 'Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz'

CNN Türk, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamasının 1.5 sayfa olacağı yönünde haber yapmıştı. Sırrı Süreyya Önder açıklamanın 3 sayfa olduğunu söyleyerek CNN Türk'e 'takıldı.'

Sırrı Süreyya Önder'den CNN Türk'e: 'Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:53

DEM Parti İmralı heyeti, PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın mesajını okumadan önce açılış konuşması yaptı. 

ÖNDER'DEN CNN TÜRK'E 'GÖNDERME'

Açıklama önce Abdullah Öcalan'ın mesajının 1,5 sayfa olacağına dair kulis haber yapan CNN Türk için, "Burada mısınız?" diye soran Sırrı Süreyya Önder, "Üç sayfa mektupla geldik. Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz" dedi.


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #CNN TÜRK

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