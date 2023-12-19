Sırrı Süreyya Önder'den George Aslan’a güldüren yanıt
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan’ın ek süre talep etmesi üzerine verdiği yanıt milletvekillerini güldürdü.
TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den ek süre talep ederek, “Sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim.” dedi.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Aslan'a, “Hele bir başlayın. Allah kerim” yanıtını vermesi TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerini güldürdü.
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