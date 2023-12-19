Sırrı Süreyya Önder'den George Aslan’a güldüren yanıt

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan’ın ek süre talep etmesi üzerine verdiği yanıt milletvekillerini güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:41
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den ek süre talep ederek, “Sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim.” dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Aslan'a, “Hele bir başlayın. Allah kerim” yanıtını vermesi TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerini güldürdü.


Sırrı Süreyya Önder George Aslan

İlgili Haberler

Görüşmeler tartışmayla başladı, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Niye oradan öyle konuşuyorsunuz?

Görüşmeler tartışmayla başladı, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Niye oradan öyle konuşuyorsunuz?
Meclis'te Mahmut Tanal ile Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

Meclis'te Mahmut Tanal ile Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
Sırrı Süreyya Önder: Yargıtay hükmünü nöbetimde okutmayacağım

Sırrı Süreyya Önder: Yargıtay hükmünü nöbetimde okutmayacağım

En Çok Okunan Haberler