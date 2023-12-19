Sırrı Süreyya Önder'den George Aslan’a güldüren yanıt

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:41

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:41

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den ek süre talep ederek, “Sayın başkan 1 dakikayla tamamlamam mümkün değil. 600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim. Dertlerimiz de çok. Lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim.” dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Aslan'a, “Hele bir başlayın. Allah kerim” yanıtını vermesi TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerini güldürdü.