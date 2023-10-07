Sırrı Süreyya Önder'den 'Kobani Davası' açıklaması: İktidarda iç savaş yaşanıyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Yeşil Sol Parti’nin hukuk komisyonu, TBMM’de gazetecilerle bir araya gelerek, Kobani davasına yönelik açıklama yaptı. İktidar içinde “muazzam bir iç savaş yaşandığını” belirten Önder, “Bunun yansımalarını, baskılamalara rağmen pespaye şekilde her gün ortaya saçılan işlerden görüyoruz” dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00
Sırrı Süreyya Önder'den 'Kobani Davası' açıklaması: İktidarda iç savaş yaşanıyor
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Kobani Davası’nın iddianamesine dikkat çeken Önder, “AKP’yi ileride yargılamak isteyenler bakımından bir ön iddianame niteliğindedir. AKP içi iktidar kavgalarında, ‘çözüm süreci’ne muhalif olan kesim, bu iddianameyle onları yargılatmanın ya da tasfiye etmenin ilk adımını atıyor. ‘Çözüm süreci’ faaliyetleri kriminalize ediliyor ve suç delili olarak değerlendiriliyor. Eğer buna mahkeme uyarsa, dönemin muhatabımız olan bütün bakanları Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Efkan Ala, başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bürokratların hepsi bu davada esas fail olarak yargılanacaklar” ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol’un anayasa tartışmalara ilişkin tavrı sorulan Önder, “yeni anayasa tartışmasına hiçbir zaman kapalı olmadıklarını” söyleyerek yanıt verdi. Önder, “Kategorik bir ret içinde değiliz” dedi.


Sırrı Süreyya Önder Kobani kobani davası Yeşil Sol Parti

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