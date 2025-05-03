Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından siyasilerden başsağlığı mesajları

Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:15

Güncelleme: 03.05.2025 - 17:21

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder'in vefatının ardından, siyaset dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı yayımlandı.

İşte siyasetçilerin sosyal medya hesaplarından yayımladığı başsağlığı mesajları...

DEM Parti: İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum.

Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili, yazar, senarist ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye bugün çok büyük bir değerini kaybetti. Güleryüzlü, barışçıl ve uzlaşmacı kişiliği hepimize mirastır. Toprak incitmesin...

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan: Hayatını barış mücadelesine adamış bir insanı, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Meclis çatısı altında görev yaptığımız, sözüyle, duruşuyla iz bırakan bir insandı. Daha söyleyecek çok sözü, yürüyecek çok yolu vardı… Barışa, kardeşliğe ve umuda dair çok şey bıraktı ardında. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm yol arkadaşlarına sabır diliyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Demokrasi ve barış mücadelesine verdiği katkı unutulmayacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, değerli insan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sırrı Süreyya Önder, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve vicdanın diliyle konuşan özel bir insandı. Mizahı, zarafeti ve samimi diliyle kalplerde iz bıraktı. Böylesine değerli bir insanla mesai yapmak bizler için büyük şanstı… Ailesine, sevenlerine ve tüm DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onu, vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Türkiyemizin birlik, bütünlük, özgürlük ve demokrasi sürecine çok önemli katkılarda bulunmakta olan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in kaybını büyük üzüntüyle öğrendik. Türküyle, Kürdüyle bütün Türk milletinin acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını teessürle öğrendim. Uzlaşmacı, sağduyulu kişiliği ve barışa olan inancıyla ülkemizin son dönem siyasetinde iz bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine yakınlarına, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.