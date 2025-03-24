Şişli Belediyesi'ne 'kayyum' ablukası! CHP Şişli İlçe Başkanı ve CHP meclis üyelerinden sert tepki: 'Nöbetteyiz!'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:18

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dün tutuklandı.

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Resul Emrah Şahan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

VE KAYYUM ŞİŞLİ BİNASINDA...

Kayyum Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına giren ekipler katları ve odaları tek tek aradı. Ekipler, caddedeki bayrak ve posterleri de toplattı.

Belediye personeli içeri alınmazken işçilerin ve yurttaşların bina önündeki bekleyişi sürüyor.

CHP İLÇE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNDEN SERT TEPKİ

Belediye önündeki hareketlilik devam ederken; CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve CHP meclis üyeleri yaşananlara ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Özcanlı, "Bu sabah itibarıyla sabah saat 05.00 gibi yüzlerce çevik kuvvet polisi belediyenin önüne barikat kurarak, caddeyi kapatmak suretiyle, Şişlililere dönük olarak, müzakere unsurlarını da gözardı ederek, bizleri belediyenin dışına çıkardı. Yanımızda bulunan genç arkadaşlarımızın gözaltına alınmaması için milletvekili arkadaşlarımla yoğun çaba sarf ettik. Birkaç saat öncesi itibarıyla da kayyum geldi. Kayyumun ilk icraati, meclis üyelerimizin ve belediye çalışanlarının içeriye alınmamasını iletmek oldu. CHP'nin meclis üyelerinin bir kısmı grup odasında nöbetteler, görevlerşne devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grupbaşkanvekili Didem Güzel ise, "Şu an görev yerimizin kapısının önündeyiz, olmamız gereken yerin dışarısındayız. 5 gündür çok büyük bir mücadele verdik burada. Ama halkın iradesine hukuksuzca müdahalenin sonuçlarını yaşıyoruz hepbirlikte" dedi.

Güzel, "İçeri girmek istediğimizde polis müdahalesiyle karşılaştık, itildik, kakıldık. Ve bizimle bir anlaşma yaparak girdiler oraya ve buna rağmen sözlerini tutmadılar" diye konuştu.