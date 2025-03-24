Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Ertürkmen'in 'ilk talimatı' belli oldu

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:48

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:49

Türkiye günlerdir İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaları konuşuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 19 Mart'ta gözaltına alınan isimler dün hakim karşısına çıktı ve tutuklamalar gerçekleşti.

İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutuklanırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında tutuklanmasının ardından dün belediyeye kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak göreve getirildiği duyuruldu.

"ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyuma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.