Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı: Şişlililer belediye önünde nöbet başlattı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:39

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:39

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından Şişlili yurttaşlar seçilmiş belediye başkanı Şahan'a destek olmak ve kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Şişli Belediyesi önünde bir araya geldi.

Belediye önündeki Şişlililere mikrofon uzatıldı. Yurttaşların ifadeleri şu şekilde:

"Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi şu arkamdaki polisler, onlar bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımız üniversite öğrencileri. Burada bu insanları böyle birbirine koymak nedir? Yazık günah değil mi? Üzülüyorum, ülkemiz ne hale gelmiş. Bunlara hiç gerek yoktu. Güzelim ülke..."

“ŞU ÇOCUKLARI GÖRDÜKÇE AĞLAMAM GELİYOR”

"Ne diyeyim, içim yanıyor. Şu çocukları gördükçe ağlamam geliyor. Seçilmiş bir başkanımız var. Bunlar kanunun verdiği bir şekilde seçildiler. Bu şekilde olmaması lazım. Neyin hesabını yapıyorlar. Halk seçmişse, saygı duyacaksın. Bugün siz gelirsiniz, yarın bunlar gelir, hükümetler böyle kalmaz. Ama, herşeyin Türkiye için olması lazım, vatandaşlar için olması lazım. Benim 2 tane çocuğum var. Şimdi düşünüyorum, nasıl bir Türkiye bırakacağım. Ben 62 yaşına gelmişim, ölsem de fark etmez ama onların geleceğini düşünmek zorundayım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu gençlere nasıl bir ülke bırakacağız. Yeter, bu baskılar yeter bıktık."

"Haksız, hukuksuz bir şekilde alındığı için hepimiz ona destek olmak için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için burada nöbetteyiz. Bu şekilde direndiğimiz sürece kazanacağız"

“YAZIKLAR OLSUN DİYORUM BU ÜLKEYİ YÖNETENLERE”

"Çok üzgünüz, başkanımız çok çalışkan, çok iyi. Zaten, işini yaptığı için geldi bunlar başına. Halka çok iyi hizmet etti, çok memnunuz. İhtiyacı olanlara yardım yaptı. Çok haksızlığa uğradı, çok üzgünüz. Yazıklar olsun diyorum bu ülkeyi yönetenlere"

“BAŞKA YERDE ARAYACAKSIN TERÖRİSTİ”

"Seçim yapmasınlar o zaman, direkt kendileri atasınlar. Bu nedir, bıktık. Terörist olur mu Resul Emrah Şahan'dan. Başka yerde arayacaksın teröristi. Ayıp, insan utanıyor gerçekten. Bıktık. Yeter."

"Söylenecek çok birşey yok. Gelişmeler hepimiz için oldukça üzücü. Hakkımızı aramaya buradayız. Umarım daha güzel bir yarına uyanırız."

"Demokrasiyi geri istiyoruz. İnşallah bir an önce herşey güzel olur."