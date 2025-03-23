Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı
Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı.
Resul Emrah Şahan 'terör örgütüne yardım' ile suçlanıyor.
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