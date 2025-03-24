Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı: Yurttaşlar sabaha kadar nöbet tuttu!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 08:23

Güncelleme: 24.03.2025 - 08:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, “Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyım olarak atandığı” bilgisine yer verildi.

YURTTAŞLAR BELEDİYE BİNASINA AKIN ETTİ

Bu gelişmenin ardından Şişli’de hareketli saatler yaşandı. Aralarında birçok sivil toplum kuruluşu, gençlik örgütü ve Şişli halkının da bulunduğu yüzlerce kişi, Resul Emrah Şahan’a destek vermek amacıyla belediye binası önünde toplandı.

"BURAYI TERK ETMİYORUZ"

Başarır, kayyum kararına karşı çıkarak, "Sen yıllar önce kaymakamlık sınavına girdin. Kaymakam oldun. Sen kaymakam olarak burada görevlisin. Emrah Şahan da bir sınava girdi. Ne zaman? 31 Mart'ta. O sınavda da o yüzde 66 oy aldı. O yüzden yüzde 66 oy alan bir belediye başkanının koltuğuna oturma. Sana bir şey olursa, günün birinde senin de hakkını savunmazsam bana da yazıklar olsun. O yüzden burayı terk etmiyoruz.” dedi.

YARGI MENSUPLARINA SESLENDİ: "BU ZULME DİRENİN"

Ali Mahir Başarır, “Bu kararı veren hakimler, siz Ali Mahir Başarır’dan daha önemli bir koltukta oturuyorsunuz. Cumhurbaşkanından bile daha önemli. Çünkü siz adalet dağıtıyorsunuz. Siz tek adama değil, 86 milyona karşı karar vermelisiniz. Gelin tarihe geçin. Bu baskıya, bu zulme karşı direnin” dedi.