Yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan ilk açıklama
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında "tutuklama kararı" verildi. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediyesi'ne ise kayyum atadı. Yerine kayyum atanan Başkan Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar...
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklandı.
Tutuklanan Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı.
"MÜCADELEYİ, DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİNİZE EMİNİM"
Kayyum kararının ardından Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahan, "Şişli’de mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğinize eminim. Çelikten iradenizle Şişli Belediyemizi savunacağınızdan hiç şüphem yok. Haklıyız, kazanacağız!" ifadelerini kullandı.
Şişli’de mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğinize eminim.— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 23, 2025
Çelikten iradenizle Şişli Belediyemizi savunacağınızdan hiç şüphem yok.
Haklıyız, kazanacağız! #ŞişliSanaEmanet pic.twitter.com/bjCfBo7jUo
TEMMUZDA ZİYARET ETMİŞTİ
Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, temmuz ayında, Şişli’ye kaymakam olarak atanan Cevdet Ertürkmen’i ziyaret etmişti.
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