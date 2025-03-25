Son dakika... Şişli'de Kent Lokantaları kapatıldı mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:51

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:46

Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum Cevdet Ertürkmen, Kent Lokantalarını kapattığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadığını duyurmuştu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

CHP'li Resul Emreh Şahan döneminde açılan iki kent lokantası bugün hizmet vermedi.

Şişli Belediye Meclis Üyelerinin Cumhuriyet ile paylaştığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Emrah Başkanımızın hizmetleri bir bir yok edilmeye başlandı Kent Lokantalarımız kapatılıyor. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki Kent Lokantasının önünde saat 15.00'te ilçe başkanımız Tamer Özcanlı ve meclis üyelerimizle basın açıklamamız vardır tüm Şişli halkı davetlidir."

İletişim Başkanlığı tarafından açıklamada ise Kent Lokantasının kapatıldığı iddiası yalanlandı.