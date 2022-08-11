Şişli’de tarihi ev izinsiz yıkıldı: İBB harekete geçiyor
Şişli'nin Kurtuluş semtinde bulunan tarihi evin iş makineleriyle yıkılmasının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, açıklamada bulundu. Polat Twitter hesabından, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş semtinde bulunan tarihi evin yıkımına tepki gösterdi.
Söz konusu ev, bölgedeki üçgen alınlık ve kafa pencereli yapı örneklerinden biriydi.
Yapının koruma altına alınması için büyükşehir belediyesi olarak bir ay önce raporla görüş bildirdiklerini dile getiren Polat, şunları kaydetti:
Kurtuluş’taki bu tarihi yapının koruma altına alınması için İBB olarak Koruma Kurulu'na 1 ay önce raporla görüş bildirdik.— Mahir Polat (@mhrpolat) August 11, 2022
Koruma kurulu da burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı.
Yıkım ile suç işlenmiştir. https://t.co/xO9jr07bfQ pic.twitter.com/JjdeB8xqt5
"Koruma Kurulu da burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı. Yıkım ile suç işlenmiştir. Bugün hazırladığımız rapor Koruma Kurulu'nda değerlendirilecek ve büyük ihtimalle oy birliği ile yapı tescillenecekti.
"'FİZİKİ MÜDAHALE YAPILAMAZ' KARARI ALMASINA RAĞMEN YIKILDI"
İBB Miras, Koruma Kurulu, KUDEB gibi tüm koruma kurumları işbirliği ile yapıyı tescilleme çalışması yürüttü. Fakat yıkım izni olmadan, dahası Koruma Kurulu'nun inşaai ve fiziki müdahale yapılamaz kararı almasına rağmen yapı yıkılmıştır.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Bu işlemi yapanlar hakkında bütün Koruma Kurulu'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Yine bugün kurulda yapının yine de tescillenmesi için görüş bildireceğiz. Yok edilmesine rağmen inşaat rantına kurban edilmeyip, yeniden yerinde yapılması sağlanacak bir tescil kararını Koruma Kurulu'nda el birliği ile alacağımızı düşünüyorum.
İBB Miras olarak aylar önce koruma için çalıştığımız bir değerin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz."
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