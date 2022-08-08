İstanbul'da İBB'nin ikinci kent lokantası açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şehirdeki ikinci kent lokantası işletmesi Bağcılar'da açıldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:32
İstanbul'da İBB'nin ikinci kent lokantası açıldı
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İBB'nin kent lokantası projesinde ikinci işletme İstanbul Bağcılar'da açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kent Lokantası’nın ilk gününde gençlere yemek servisi yaptı ve birlikte yemek yedi.


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