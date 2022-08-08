İstanbul'da İBB'nin ikinci kent lokantası açıldı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:32

İBB'nin kent lokantası projesinde ikinci işletme İstanbul Bağcılar'da açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kent Lokantası’nın ilk gününde gençlere yemek servisi yaptı ve birlikte yemek yedi.