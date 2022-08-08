İstanbul'da İBB'nin ikinci kent lokantası açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şehirdeki ikinci kent lokantası işletmesi Bağcılar'da açıldı.
İBB'nin kent lokantası projesinde ikinci işletme İstanbul Bağcılar'da açıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kent Lokantası’nın ilk gününde gençlere yemek servisi yaptı ve birlikte yemek yedi.
İKİNCİ KENT LOKANTASI İSTANBUL’A HAYIRLI OLSUN! ????— İstanbul Gönüllüleri (@gonulluist) August 8, 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kent Lokantası’nın ilk gününde gençlere yemek servisi yaptı ve birlikte yemek yedi.@istanbulbld @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/schafoAXE3
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