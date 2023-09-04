Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümü... Doç. Dr. Elmacı: Çoban ateşlerinin birleştiği kongre

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

Milli Mücadele’nin yerelden ulusala evrilmesindeki önemli eşik Sivas Kongresi 104 yıl önce bugün başladı. Sivas Kongresi’nin Atatürk’ün tabiriyle ‘çoban ateşlerinin birleşmesi’ olduğuna değinen tarihçi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı, “Atatürk’ün kafasında milli sır olarak duran ulus egemenliği gerçekleşmeye hazırdı artık. Bu amaçla Sivas’ta çıkartılan gazetenin adının da İrade-yi Milliye olması oldukça anlamlıdır” dedi.

Kongredeki “millet adına mücadele” vurgusuna dikkat çeken Elmacı, “Bu tavır, saltanatın merkezi İstanbul’un, genel olarak Anadolu’ya karşı durmasına ve sonuçta milletin kararına karşı bir noktada yer alarak varoluş nedenini kaybetmesine ve halktan kopmasına neden olmuştur. Bu kopuş savaş sonrası saltanatın kaldırılmasını da kolaylaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

(Çiğdem Bayraktar Ör)



‘ZİHNİYET AYNI’

“Kongrenin, bir milletin karakterinin ve ilkelerinin kağıda dökülerek kalıcı bir mühürle damgalanması” olduğunu vurgulayan tarihçi Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, şunları söyledi:

“Bugün, ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyenler ya da sözde sığınmacı işgaline tepkisiz kalanlar, sınır güvenliğini sağlamayanlar da dün Mustafa Kemal’i tutuklatmaya çalışanlar, vatanın bütünlüğüne karşı olanlar da aynı yerden sesleniyorlardı: Emperyalistlerin ve sömürgecilerin nihai hedeflerinden. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, dün olduğu gibi bugün de hedeflerine ulaşamayacaklar.”