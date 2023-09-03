Beşiktaş - EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:45

Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ VE SİVAS'TA SON DURUM

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

Servet Çetin yöçnetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Rodrigues, N'Jie

RACHID GHEZZAL KADRODA OLACAK

Beşiktaş'ta sakatlık sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna yer alacak. Teknik direkttör Şenol Güneş, oyunun gidişine göre Cezayirli futbolcuya şans verecek.

SON YENİLGİ SİVASSPOR'DAN

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.