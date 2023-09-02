Faciadan dönüldü... Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Sivas'ta seyir halinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangını fark edip 33 yolcuyu tahliye eden sürücü ise olası bir faciayı önledi.
Trabzon'dan Gaziantep'e giden Muhammet Demir idaresindeki yolcu otobüsü Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
33 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ!
Yangını fark eden Demir, yol kenarında aracı durdurarak 33 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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