Sivas'ta CHP kongresinde gerginlik

CHP Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı ve delegeler katıldı.

Genel kurulda faaliyet raporları okunduktan sonra söz alan eski CHP Sivas milletvekili adaylarından Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirdi. İl yönetiminin seçildiği günden bu zamana kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığını, sadece günlük tuttuğunu söyledi. Bu sırada Baki Çoban ile bazı delegeler arasında tartışma yaşandı.

Çoban, birilerinin yapay zeka kullanılarak kendi fotoğraflarına etek giydirildiğini iddia etti. Çoban, "Zekası yetersiz olan insanlar, yapay zeka kullanarak, benim resimlerime etek giydirdiniz ve onu da paylaştınız. Utanın, sizin eşiniz, kızınız, anneniz, bacınız etek giyiyor. Kadın kollarınız etek giyiyor" dedi. Bu sözler üzerine salondakiler Çoban'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik büyümeden son buldu. (