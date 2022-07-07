Sivas'ta vali yardımcısı akrabasını silahla yaraladı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:54

Sivas'ta A.T.G. (23), akrabası olan Vali Yardımcısı A.S.K'nin (43) Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında iddiaya göre 'telefon hattı' nedeniyle tartışma çıktı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Abdullah Seçkin K., tabancasıyla Güneş'i ayak bileğinden vurarak yaraladı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise Abdullah Seçkin K.'nin ifadesine başvurdu.

Abdullah Seçkin K., ifadesinde, yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K.'den şikayetçi olmadı.

'POLİSİ OKLAVAYLA' DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Öte yandan Abdullah Seçkin K.'nin, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.