Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'ten tepki çeken 'Muazzez İlmiye Çığ' yorumu

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:19

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:21

Türkiye'de Sümeroloji çalışmalarının öncüsü, eski çağ tarihçiliğinin önemli isimlerinden Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım günü hayatını kaybetti. Ancak, Çığ’ın ölümünün ardından Türk Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorumla tepki topladı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi S.Oya Işıkcı'nın "O bir Cumhuriyet çocuğu olarak yeri dolmayacak bir kayıp 101. yılında Cumhuriyetimizin başı sağ olsun!" paylaşımının altına Kemal Yüksek, “Her ne üdüğü belirsiz din düşmanı illa neden Cumhuriyet Çocuğu Oluyor. Cumhuriyette sıkıntı mı var..” yorumunu yaptı.

Yüksek daha önce de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren bir videoyu beğenmesiyle gündeme gelmişti.

İşte Işıkçı'nın paylaşımı ve Yüksek'in sözkonusu yorumu: