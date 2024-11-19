Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'ten tepki çeken 'Muazzez İlmiye Çığ' yorumu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Türkiye'nin en önemli Sümerologlarından Muazzez İlmiye Çığ'la ilgili Türk Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek'ten çirkin bir paylaşım geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'ten tepki çeken 'Muazzez İlmiye Çığ' yorumu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:19

Türkiye'de Sümeroloji çalışmalarının öncüsü, eski çağ tarihçiliğinin önemli isimlerinden Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım günü hayatını kaybetti. Ancak, Çığ’ın ölümünün ardından Türk Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorumla tepki topladı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi S.Oya Işıkcı'nın "O bir Cumhuriyet çocuğu olarak yeri dolmayacak bir kayıp 101. yılında Cumhuriyetimizin başı sağ olsun!" paylaşımının altına Kemal Yüksek, “Her ne üdüğü belirsiz din düşmanı illa neden Cumhuriyet Çocuğu Oluyor. Cumhuriyette sıkıntı mı var..” yorumunu yaptı. 

Yüksek daha önce de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren bir videoyu beğenmesiyle gündeme gelmişti.

İşte Işıkçı'nın paylaşımı ve Yüksek'in sözkonusu yorumu: 


İlgili Haberler

Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’

Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ vefat etti: Sanat, akademi, basın ve siyaset camiasından taziye mesajları...

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ vefat etti: Sanat, akademi, basın ve siyaset camiasından taziye mesajları...
Muazzez İlmiye Çığ kim, kaç yaşında, nereli? Muazzez İlmiye Çığ'ın yaşamı ve kariyeri...

Muazzez İlmiye Çığ kim, kaç yaşında, nereli? Muazzez İlmiye Çığ'ın yaşamı ve kariyeri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler