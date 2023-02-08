Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç serbest bırakıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:36

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:28

Kahramanmaraş depremlerine ilişkin yaptığı eleştirel paylaşımların ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Özgün Emre Koç, serbest bırakıldı.

Koç'un soruşturmaya konu olan paylaşımında, "Sadece Hatay'da yerleşik olan kışlalarda binlerce asker var. Komando tugayı var, her yere ulaşabilecek mekanize birlikler var, alay komutanlıkları var... Hiçbir şey yapmasalar moloz taşır, halka battaniye çorba dağıtır moral verirlerdi. Yaptırmadınız. Hainsiniz" ifadelerinin yer aldığı belirtilmişti.