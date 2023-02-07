Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç: Vatan Emniyet'e götürülüyorum

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:38

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 00:05

Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, Twitter hesabından ifade vermeye götürüldüğünü duyurdu.

Koç paylaşımında "Vatan emniyete ifade vermeye götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

Vatan emniyete ifade vermeye götürülüyorum. — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) February 7, 2023

Özgün Emre Koç, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaptığı Twitter paylaşımında "Çıktı vatandaşı tehdit etti. Sizinle sonra hesaplaşacağız diyor. Tweet atanla hesaplaşıyor. Müteahhitle, usulsüz ruhsat verenle, afette görevini yapmayanla, insanların ölümüne neden olanla değil, tweet atanla hesaplaşmak istiyor" demişti.

Koç ayrıca, "Her şey sahte. Patronu bürokratı belediyecisi yöneticisi el ele vermiş vatandaşı dolandırmış, yetmemiş öldürmüş" ifadelerini de kullanmıştı.