Siyaset bilimciler, 4 adayla gidilecek cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarını değerlendirdi: Yüzde 5 oy çok kritik

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

YSK Başkanı Ahmet Yener; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı. Siyaset bilimciler, dört adayla gidilecek bir seçimde ortaya çıkabilecek tabloyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Şu ana kadar seçmenlerde oturan bir kanaat olmadığını söyleyen İbrahim Uslu, “Biraz beklemek ve seçmenlerin tüm adayları görmesi gerek. Bu nedenle şu ana kadarki araştırmalar yanıltıcı olabilir. İkinci olarak; matematiksel açıdan ne kadar çok aday yarışa girerse seçimin ilk turda bitmeme ihtimali o kadar artar” ifadelerini kullandı.

Şimdi oy oranı birbirine yakın iki güçlü aday olduğunu söyleyen Uslu, “İki tane 40’ın üzerinde aday var diye düşünürsek diğer adayların da 5 puanın üzerinde oy alması halinde seçimin birinci turda bitme şansı azalıyor. Hele iki adayın aldığı toplam oy 8-9 aralığına gelirse ilk turda bitme ihtimali neredeyse imkânsız hale geliyor” değerlendirmesini yaptı.

"MUHARREM İNCE'YE BAĞLI"

Dünyadaki örneklere bakıldığında çoklu adayın seçimlere katılımı artırdığını söyleyen Tanju Tosun da “Ancak Türkiye’de seçimlere katılım zaten yüksek oranlarda oluyor. Bizde protesto oy verme davranışı da düşük. Bu nedenle çoklu aday, katılımı sınırlı bir oranda artırabilir” yorumunu yaptı.

Seçimin ikinci tura kalıp kalmamasında en önemli dinamiğin Muharrem İnce olacağını söyleyen Tosun, “HDP aday çıkarmadığı için seçmeni Kılıçdaroğlu’na yönelse de ortada İnce’ye doğru bir miktar destek var. Sayın İnce ülke genelinde yüzde 5 civarında bir oy alırsa seçimin ikinci tura kalma olasığı yüksek. İnce’nin iddiası, seçim ikinci tura kalırsa seçmen yine ideolojik olarak yakın gördüğü adaya oy verecek. Ancak bunu şimdiden öngörmek mümkün değil. Çünkü İnce’ye oy veren seçmenin sosyolojisini bilmiyoruz. Eğer çok farklı kesimlerden oy alıyorsa, bu kesimlerin ikinci turda Kılıçdaroğlu’na yönelmeme olasılığı var” ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİNİ ÖĞRENMELİ"

Millet İttifakı’nın bu olasılığı göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Tosun, “Millet İttifakı seçimi birinci turda bitirmek istiyorsa İnce’nin seçmenini çok iyi analiz etmek durumunda. Taleplerini çok iyi öğrenmeli ve buna yönelik söylem ve vaatlerle kendisine çekmek zorunda. Seçimin birinci turda bitme ihtimali var ama kampanya sürecine ve politik önermelere bağlı” değerlendirmesini yaptı.