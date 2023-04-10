Siyaset bilimciler listeleri değerlendirdi: Millet İttifakı kazan kazan stratejisini hayata geçirdi
Siyaset bilimciler, “Listeler, Millet İttifakı’na tepkiler oluşsa da kazan kazan stratejisini yansıtıyor. Tercihleri ittifakın zorunlu bir nedeni olarak görmek gerekir. Listelerde seçim mühendisliği titizliğiyle çalışılmış” dedi.
Siyasi partiler milletvekili aday listelerini açıkladı. İttifak partilerinin listeleri ilgi gördü. Siyaset bilimci Tanju Tosun listeleri değerlendirdi.
İttifakların seçim kazanma stratejilerine göre liste hazırladıklarını vurgulayan Tosun, “İttifaklar seçim kazanmanın yolunu farklı ideolojileri bünyelerinde barındırma olarak görüyor. Listeler seçim mühendisliği titizliğiyle çalışılmış” dedi.
Tosun sözlerine şöyle devam etti: “Millet İttifakı’na tepkiler oluşsa da kazan kazan stratejisini hayata geçiren listeler. Yıllarını partiye harcamış parti emekçilerinin tepki göstermesi anlaşılır bir şey. Özellikle Millet İttifakı bir milletvekili fazla kazanabilmek için ideolojik olarak türdeş olmayan listeye yöneldiler. Millet ittifakı da böyle bir çabanın ürünü. Seçim sonucunda Millet İttifakı içinden aday gösterilen isimler kendi partilerine dönecekler. Toplum çoğulculaşıyor, çeşitleniyor. Millet İttifakı’nda farklı partilerin yer alması ve bu adayların görülmesi bu sürecin doğal bir sonucu.”
‘BAŞARILI LİSTE’
Siyaset bilimci Özgün Emre Koç da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “15 Mayıs’ta yeni mücadelelere koyulabilmek için 14 Mayıs’ta zafer kazanmak gerekiyor. Her şeyi aynı anda isteyen hiçbir şeyi kazanamaz. İttifakın gereği olarak diğer partilere verilen kontenjanlara bu partilerin yazdığı 2-3 isim dışında CHP gayet başarılı bir liste yapmış. İktidarı almak için gereken neyse yapılıyor. Erdoğan iktidarını sona erdirmek için buzkıran gemisi gibi engelleri aşa aşa ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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