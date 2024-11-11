Siyasette 'milliyetçi cephe' adımları: İYİ Parti lideri Dervişoğlu, ATA Parti'yi ziyaret etti

Yayınlanma: 11.11.2024 - 18:44

Güncelleme: 11.11.2024 - 18:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi partilere "milliyetçi cephe" çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu çağrının ardından Memleket Partisi ve ATA Parti arasında görüşmeler sıklaşırken, dün de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'i partideki makamında ziyaret etti.

Ziyarette partinin ağır toplarından ve istişare ekibinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı. İki lider, yaklaşık 2 saat süren özel görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Zeybek, "İYİ Parti'nin Türkiye'nin siyasi hayatında çok büyük bir yeri olduğunu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük sıkıntılardan kurtulması için İYİ Parti'nin çok önemli görevler yaptığını düşünüyoruz. Kendisine geçmişten beri tanıdığımız bir kişi olarak saygı duyuyoruz" dedi.

Dervişoğlu ise "Türkiye çok önemli günler geçiriyor. Zaten baş başa yaptığımız heyetlerle birlikte yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları konuştuk. Türkiye'nin geleceğine dair öngörülerimizi konuştuk. Karşı karşıya bulunduğumuz problemlerin tespitine yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Partimiz için düşündükleri bize hem umut verdi hem de gurur verdi" ifadelerini kullandı.

'BİZİ KİŞİLER AYRIŞTIRAMAZ'

Türk siyasi hayatında önemli ve ağır bir görevin kendilerini beklediğini, bu yükün de tek başına taşınamayacağını bildiklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Dolayısıyla tarihin bize yüklediği sorumluluğun icabını yerine getirmek için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye de gayret sarf edeceğiz. Türkiye'nin onunmaz yaralarını sarmaya, karşı karşıya bulunduğu sıkıntılarını aşmaya, Türkiye'ye kurulan tuzakları bozmaya kararlılığımızı her yerde olduğu gibi burada da karşılıklı olarak dile getirdik" diye konuştu.

Dervişoğlu, "Türkiye'nin meseleleriyle ilgili Türkiye'nin meselelerini kendine dert etmiş herkesle bir araya gelebiliriz. Ama bugün böyle bir gündemimiz yoktu. Bir nezaket ziyaretinin de ilerisinde bilgisine, birikimine, tecrübesine ve ehliyetine güvendiğimiz şahsiyetleri ziyaret ettik bugün burada. Dolayısıyla çok faydalı çıkarımlar elde ettik. O bakımdan bu birlikteliği ileriye dönük ne olabilir diye bugünden tanımlamamız çok kolay olmaz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yetişmeme katkı sağlayan insanların çıkmış olduğum bu yolculukta yanımda olmasını ve hata yaparsam da hata yapmaktan beni alıkoymasını, aynı zamanda samimi elini benden uzak tutmamasını isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları anımsatılan Dervişoğlu, "Bizi kişiler ayrıştıramaz. Kişilerin söylemleriyle de birleşmeyiz. Bizi hedeflerimiz, ülkülerimiz, inançlarımız bir ve birlikte kılmıştır. Dolayısıyla kalü belada neyse mahşerde de öyle olacaktır" diye konuştu.