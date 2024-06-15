Siyasi liderler, Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?
Parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle Ankara dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı nerede
geçirecekleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle Ankara
dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ailesiyle memleketi Manisa'da
geçirecek.
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ
Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram boyunca Ankara'da
olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Fatih Erbakan da bayram boyunca İstanbul'da olacak.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da,
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce Yalova'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Muğla'da
bayramı kutlayacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve
Tuncer Bakırhan, bayram boyunca Ankara dışında belediye ziyaretleri yapacak.
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