İç Anadolu'nun sevilen lezzeti kalabalık bayram sofralarınıza çok yakışacak: Sarı burma tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 15.06.2024 - 22:16

Güncelleme: 15.06.2024 - 22:16

Sarı burma tatlısı, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olup, özellikle şerbetli tatlı sevenler için harika bir tercihtir. İnce katlar halinde hazırlanan hamurun arasına ceviz veya fıstık ezmesi konularak yapılan bu tatlı, hafif şerbetle buluşunca unutulmaz bir lezzet sunar. Bu eşsiz tatlı, hem göze hem damağa hitap eden özel bir ikramdır. Peki, kalabalık bayram sofralarına çok yakışacak olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte sarı burma tatlısı tarifi...

SARI BURMA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı su

1 tutam tuz

5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

Sarı burma tatlısı iç harcı için:

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1/4 çay bardağı şeker

100 ml. eritilmiş tereyağı

Sarı burma tatlısı üzeri için:

100 gram tereyağı

Sarı burma tatlısı şerbeti için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

SARI BURMA TATLISI YAPILIŞI

Şerbet için; su ve şekeri bir araya getirin.

İçine limon suyunu da ekleyin.

Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin.

Ardından soğumaya bırakın.

Derin bir kaseye yumurta ve yoğurdu ekleyin.

Ardından sütü, sıvı yağı, suyu ve sirkeyi de ekleyin.

Kuru malzemeleri de ekledikten sonra ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. 15-20 dakika hamuru dinlendirin.

Hamuru istediğiniz incelik ve tepsi boyutunuza göre 3 ila 5 parçaya bölün ve merdane ile açmaya başlayın.

Açtığınız yufkanın üzerine tereyağı sürün.

Şeker ve kırılmış cevizden ekleyin.

Yufkayı oklavaya sarın ve iki ucundan büzerek sıkıştırın.

Fırın kabına tatlıları alın.

Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin.

170 dereceye ayarlı, önceden alt-üst ısıtılmış fırının orta rafında 45 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlının ilk sıcaklığı geçince şerbetle buluşturun.

Vaktiniz varsa 5-6 saat dinlendirin. Sarı burma tatlısı hazır.

Kaymak ve ceviz parçaları ile süsleyin.

Afiyet olsun!