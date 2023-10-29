Siyasilerden 29 Ekim mesajı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:43

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet 100 yaşında.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Siyasiler de Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyılda, Hep Senin Yolunda. Yaşasın Cumhuriyet” notuyla paylaştığı video ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. Cumhuriyet ne demektir? En güzel tanımını Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal yapmıştır. Atatürk, ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ der çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp birlikte yükselmeni yoludur" ifadelerini kullandı.

ATATÜRKSÜZ KUTLADI!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'e yer vermediği dikkat çeken 29 Ekim mesajında, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ediyoruz. Aziz Atatürk’ün liderliğinde az zamanda çok büyük işler yapan milli mücadele kuşağı, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bir asır evvel cihana ilan ve ilam etmişlerdir. Cumhuriyet’in kuruluşu ve kurumsal içerik kazanması, aynı zamanda egemenliğin asıl ve asli sahibine aracısız geçişin de miladıdır. Geride kalan 100 yılın dikkatle muhasebesi yapıldığında görülecektir ki, Cumhuriyet hem fikir bazında hem de rejim ve idare şekli bakımından maşeri vicdanda kök salmıştır. Nitekim Cumhuriyet ilke ve hedefleriyle, halkın arzu ve amaçlarını taşıma ve temin etme niteliğiyle zorlu eşikleri aşmış, çetin imtihanlardan geçmiş, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle de gücüne güç eklemiştir” dedi.

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun! Başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, kuruluşumuz ve kurtuluşumuza katkı veren herkesi saygıyla anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında, "Bir çift mavi gözde denizi, sapsarı saçlarda ışığı, Ay-yıldızlı bayrakta vatan sevdasını görenleriz biz... Cumhuriyetimizin Başkentini O'nun ışığında, O'nun izinde yönetmeye devam edeceğiz. Nice yüz yıllara Türkiye... Ne mutlu Türk'üm diyene..." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: "Serden geçerim, senden vazgeçmem. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlu, 2. yüzyılı var olsun! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle… En büyük eserin Cumhuriyet'ten, asla vazgeçmem."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce paylaşımında, "'Hayal' dediler gerçekleştirdi, 'olmaz' dediler oldurdu. Atamızın mirası Cumhuriyetimiz 100. yılında" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Tarihte emperyalizme karşı verilmiş en onurlu savaşın nişanı, halkın egemenliğinin ve bağımsızlığımızın yıkılmaz temeli, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Aziz vatanın her bir karışını canının üstünde tutan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Umut dolu nice yüz yıllara! Çok yaşa Cumhuriyet!"

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"“Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” M.K. Atatürk... Kimsesizler için, sahipsiz bırakılmaya çalışılan Cumhuriyetimize 100. yaşında daha güçlü sahip çıkacak ve demokrasiyle taçlandıracağız. Yaşasın Cumhuriyet!"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde mazlum milletlere ilham veren İstiklal Savaşımız sonrasında kurulan Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet ve özgürlük ilkelerine dayalı bir gelecek inşa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Yüzümüzü geçmişten; bugüne ve yarına çevireceğiz. Duvarları yıkmak, mahalleleri birleştirmek için. Birleştireceğiz ki yüz yüze bakalım. Öteki-beriki demeden birbirimize bakacak yüzümüz olsun. Yüzümüz olsun ki daha nice 100lerimiz olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.