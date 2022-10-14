Siyasilerden Amasra'daki maden ocağı kazasına ilişkin mesajlar

14 Ekim 2022 Cuma, 22:21

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var.” açıklamasını yaptı

Amasra maden ocağında bu akşam yaşanan patlamaya siyasi parti genel başkanlarından ve siyasilerden geçmiş olsun mesajı geldi.

Siyasilerin mesajları şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Bartın-Amasra’da maden ocağında bir patlama meydana geldiğini üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir can kaybı yaşanmamasını ve tüm işçilerimizin sağ salim bir an evvel göçük altından tahliye edilmesini temenni ediyorum. Dualarımız maden emekçilerimiz için”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamayı üzüntü ile takip ediyoruz. Patlamada mahsur kalan madencilerimizin can kaybı olmadan kurtarılmasını temenni ediyor, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Geçmis olsun Amasra. Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın başkanlığında Bartın Milletvekilimiz Aysu Bankoglu, Zonguldak Milletvekillerimiz Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı olay yerine hareket etmişlerdir. Temennimiz can kaybının olmaması”

İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan BAŞ: “Maden patlamasında yer altındaki emekçilerin bir an önce sağ salim çıkarılmasını diliyorum. Bartın Örgütümüzle birlikte takip ediyoruz. Bu yılın ilk dokuz ayında maalesef 1359 işçi hayatını kaybetti. Mücadelemiz emekçilerin insanca yaşaması için...”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Bartın'da bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldiğini öğrendim. Yaşadığımız acıların bir daha yaşanmaması duasıyla maden işçilerimizin bir an evvel kurtarılmasını diliyorum.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır: “Bartın'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında yaşanan patlamayı derin bir üzüntüyle öğrendim. Can kaybımızın yaşanmaması en büyük temennimiz. Yüce Allah maden emekçilerimizin yâr ve yardımcısı olsun.”

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu: “Trafodan kaynaklanan bir grizu patlaması olduğu söyleniyor. Patlamanın meydana geldiği -300 kotunda çalışan 47 işçinin 12’si salimen çıkartıldı. Kalan madenciler ekipler tarafından tahliye edilmekte. Bizler de Amasra yolundayız. 18.15’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Amasra’daki işletmesinde meydana gelen patlama sonrasında müdahale eden sağlık, AKUT ve itfaiye ekiplerinden iyi haberler bekliyoruz. Yetkililerle iletişim halinde Amasra yolundayız. Geçmiş olsun Amasra.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Geçmiş olsun Bartın Maden ocağında gerçekleşen patlama sonucu göçük altında kalan maden emekçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. İBB olarak her türlü desteğe hazırız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamayı endişeyle takip ediyorum. Temennimiz göçük altında kalan madencilerimizin durumunun iyi olması yönünde. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her türlü ihtiyaç halinde vatandaşlarımızın yanındayız.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama hepimizi derinden yaraladı. Maden ocağında mahsur kalan emekçilerimizin can kaybı olmadan kurtarılmasını temenni ediyorum. İtfaiye Arama Kurtarma personelimiz tam donanımlı kurtarma araçları ve teçhizatları ile hazır bekliyor. AFAD'ın talebi halinde derhal Amasra'ya doğru hareket edecekler.”