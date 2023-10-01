Son dakika... İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi! Teröristlerden biri kendini patlattı
Son dakika haberi... Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken; konuya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı alındı.
Ankara Kızılay'da, Meclis'e yakın bölgede, İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından ise 4 el silah sesi duyulduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
MECLİS'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Meclis'e giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Buna göre bir terörist kendini patlattı, bir terörist ise öldürüldü.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023
Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 Emniyet…
SALDIRIYA 'YAYIN YASAĞI' VE 'ERİŞİM ENGELİ'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlatıldı, ayrıca konuyla ilgili erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir."
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